Гаражи и машиноместа новый чёрный: доходность 18–24 % годовых

В декабре 2025 средняя цена машиноместа в московских ЖК — 1,8–3,2 млн руб. Сдача в аренду — 18–35 тысяч руб./мес. Чистая доходность после налогов и коммуналки — 18–24 % годовых.

Спрос вырос в 2,5 раза: новые ЖК строят с дефицитом парковок, а машин становится больше. В радиусе МКАД свободных мест почти нет.

Лучше всего заходить в ЖК комфорт+ и бизнес-класса в спальных районах: там аренда 25–35 тысяч, а место стоит 2–2,5 млн. Окупаемость 4–5 лет.

Ликвидность сумасшедшая: продаются за неделю-две даже сейчас. Плюс можно купить в ипотеку под 16–18 % — аренда полностью покрывает платёж.