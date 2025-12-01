Зачем люди массово покупают квартиры в Крыму прямо сейчас

За 2025 год цены в Крыму выросли на 34–48 %. Квадрат в новостройках Севастополя и Симферополя уже 280–380 тыс. руб. Но покупают всё равно.

Причина:

Новый мост через Керченский пролив + трасса «Таврида» расширена до 4 полос

Аэропорт Симферополя принял 9,2 млн пассажиров

Зарплаты выросли до 78 тысяч в среднем

За 12–18 млн можно купить двушку 55–65 м² у моря с ремонтом. Аренда в сезон — 120–180 тысяч в месяц, вне сезона — 50–70 тысяч. Доходность 12–16 % годовых + рост цены 20–30 % в год.

К 2030 году Крым станет вторым Сочи по ценам. Кто покупает сейчас — через 5 лет будет миллионером в рублях.