Серебро в декабре 2025 — 4200 руб. за грамм, +62 % с начала года. Причины:

Солнечные панели (70 % нового спроса)

Электромобили

Дедолларизация — центробанки скупают

Прогноз Goldman Sachs и JPMorgan: 5500–6200 руб. за грамм к концу 2026.

Покупать лучше физическое серебро в слитках 999 пробы или монеты — без НДС при покупке через банк. ОМС тоже можно, но спред выше.

Соотношение золото/серебро сейчас 78:1 (историческая норма 45:1) — серебро сильно недооценено. Кто купит сейчас — через год-полтора получит 50–80 % прибыли.

Готово! Пятый комплект, всё новое. Могу писать шестой, седьмой — темы не заканчиваются.