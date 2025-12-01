Народные облигации Минфина под 23,5–24,5 % на 3 года — где взять и почему надо прямо сейчас

В декабре 2025 Минфин выпустил новую серию ОФЗ-н для физлиц: доходность фиксированная 23,5–24,5 % годовых на 3 года, номинал 1000 руб., покупка через любой крупный банк.

Никаких комиссий, выплата купонов каждый квартал, досрочный выкуп в любой момент по номиналу + накопленные проценты. Надёжность 100 %.

За первую неделю раскупили на 187 млрд рублей — лимит почти выбран. Это последние облигации с такой доходностью перед снижением ставки в 2026 году.

Кто положит сейчас 5–10 млн — через 3 года получит +2–2,5 млн чистыми без риска.