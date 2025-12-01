CMF Phone 2 Pro от Nothing: 29 990 руб. и это уже не шутки

Nothing выпустила подбренд CMF Phone 2 Pro за 29 990 руб. и снова сломала рынок:
- Dimensity 7300 Ultra
- Экран AMOLED 6,77″ 120 Гц 3000 нит
- Камера 50+50 Мп с хорошим ночным режимом
- Батарея 6000 мАч + 70 Вт
- Сменные задние панели (кожа, дерево, металл)
За 30 тысяч вы получаете телефон, который выглядит как за 80 и работает быстрее 90 % устройств до 50 тысяч. Софт чистый, обновления обещаны 4 года.
Продажи в России — 680 тысяч штук за первый месяц. Это уже не бюджетник, это новый стандарт среднего класса.