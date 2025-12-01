CMF Phone 2 Pro от Nothing: 29 990 руб. и это уже не шутки

Nothing выпустила подбренд CMF Phone 2 Pro за 29 990 руб. и снова сломала рынок:

Dimensity 7300 Ultra

Экран AMOLED 6,77″ 120 Гц 3000 нит

Камера 50+50 Мп с хорошим ночным режимом

Батарея 6000 мАч + 70 Вт

Сменные задние панели (кожа, дерево, металл)

За 30 тысяч вы получаете телефон, который выглядит как за 80 и работает быстрее 90 % устройств до 50 тысяч. Софт чистый, обновления обещаны 4 года.

Продажи в России — 680 тысяч штук за первый месяц. Это уже не бюджетник, это новый стандарт среднего класса.