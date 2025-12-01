Лыжные гонки снова стали народным спортом номер один зимой

В декабре 2025 на «Лыжню России» вышло 2,4 млн человек — абсолютный рекорд. Трассы в парках Москвы, Питера, Екатеринбурга переполнены даже в будни.

Большунов, Непряева, Степановы выигрывают всё, что можно. Норвежцев нет — наши берут подиумы пачками. Средняя зарплата топ-лыжника — 25–40 млн руб. в год.

Инвентарь подешевел: российские лыжи Fisher-подобные теперь стоят 18–25 тысяч вместо 80 тысяч за оригинал. Секции бесплатные в 87 регионах.

Лыжи снова стали модно: в Инстаграме больше фото с лыжни, чем с горных курортов.