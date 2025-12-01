OnePlus 13: вернулся король, который снова рвёт всех по цене/качеству

OnePlus 13 вышел и напомнил, почему мы когда-то любили эту марку.

Snapdragon 8 Elite + 24 Гб RAM

Экран 6,82″ 2K+ 4500 нит, керамическое стекло

Камера 50+50+50 Мп (основная Hasselblad нового поколения)

Батарея 6100 мАч + 100 Вт проводная + 80 Вт беспроводная

Цена в России — 89 990 руб. за 16/512 Гб

За 90 тысяч вы получаете телефон, который быстрее и холоднее любого iPhone 17 Pro Max и S25 Ultra вместе взятых. Камера днём и ночью на уровне Pixel 9 Pro XL. OxygenOS 15 — чистый Android без мусора и с обновлениями 6 лет.

Нагрев? Его нет. Полчаса в Genshin Impact на ультра — 39 градусов. Автономность — 2–2,5 дня.

Один минус — в России официально не продаётся, только серый импорт. Но даже с наценкой 95–98 тысяч это всё равно лучший флагман 2025 года по соотношению цена/возможности.