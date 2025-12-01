Рождественские фильмы 2025 года бьют рекорды: люди снова хотят простого добра

За первые три недели декабря 2025 года три российские новогодние комедии собрали больше 9 млрд рублей:

«Иван Васильевич меняет всё 2» — 3,8 млрд

«Ёлки 11» — 3,1 млрд

«Непослушники на Новый год» — 2,4 млрд

Зрители устали от мрачных триллеров и супергероев. Хотят два часа посмеяться, поплакать и выйти из зала с ощущением, что мир не так уж плох.

Рецепт один: добрые герои, снег, Москва в гирляндах, счастливый финал и песня «Три белых коня» в конце. Бюджет 250–400 млн, сборы 2–4 млрд — прибыльность выше, чем у любого блокбастера.

Кинотеатры впервые за много лет в январе не пустуют: люди ходят по второму-третьему разу с родителями и детьми. «Ёлки 11» уже побили рекорд «Аватара» по количеству повторных походов.

Простое добро снова в моде. И это лучший тренд за последние 10 лет.