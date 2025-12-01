Турецкие сериалы официально захватили российский рынок: 7 из 10 самых просматриваемых шоу из Турции

В декабре 2025 года рейтинг Кинопоиска и IVI выглядит так:

«Зимородок 2» — 184 млн просмотров «Основание Осман 6» — 162 млн «Ветреный 3» — 141 млн …и только на 8-м месте российский сериал.

Турция за год увеличила экспорт сериалов в Россию на 68 %. Средний бюджет одного эпизода — 18–25 млн рублей, а окупаются они в 5–8 раз только на нашем рынке. Съёмки идут параллельно на русском дубляже, актёры учат фразы на русском.

Главное — они бьют в самое сердце: красивые люди, слёзы, любовь, предательство и счастливый финал через 150 серий. Российские сериалы рядом выглядят бледно. Даже бабушки 70+ теперь смотрят на турецком с субтитрами.

Продюсеры из Турции уже открывают студии в Москве и Сочи. Скоро половина контента на российских платформах будет сниматься по турецкой формуле, просто с русскими актёрами.